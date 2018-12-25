Fransa boşuna Suriye'de kalıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Fransa’nın YPG’yi korumak amacıyla Suriye’de kalması halinde bunun ne Fransa’ya ne de YPG’ye faydası olacağını söyledi.

“(Suriye’de DEAŞ’ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz” diyen Çavuşoğlu, ABD Suriye’den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Sürecin PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemesi gerektiğini net bir şekilde ilettik"

“(Suriye’de DEAŞ’ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz” diyen bakan, ABD Suriye’den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen krizi için İİT temas grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek başına Suriye'de DEAŞ terör örgütünü etkisiz hale getirebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 2018 yılı Türk dış politikasını değerlendirme toplantısında gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı kararlılığının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşmelere ilişkin, "YPG'ye ihtiyaç olmadığını, DEAŞ'ı birlikte temizleyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde Trump'a ve tüm muhataplarına yani ABD değil sadece, Avrupalı muhataplarına, koalisyonun içindeki muhataplarımıza da net bir şekilde söylemiştir." diye konuştu.

DEAŞ konusunda herkesin aynı hassasiyeti gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "DEAŞ ile mücadelede diğer terörist örgütler hariç biz herkesle de iş birliği yaparız ama Türkiye tek başına da bu bölgede DEAŞ terör örgütünü etkisiz hale getirecek güce ve iradeye sahiptir." dedi.

ABD'nin, YPG/PKK'ya verdiği silahları geri alacağına dair sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Elinde ne kadar kaldı? Büyük, ağır silahlar vardır. Bu silahları da geri almaları gerekiyor. Bu çekilme kararından sonra da bu konudaki hassasiyetimizi ve verdikleri sözleri kendilerine hatırlattık ve talebimizi yineledik." ifadesini kullandı.

Münbiç'teki son duruma ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Pompeo ile yaptığımız görüşmede de 'Mademki bu çekilme süreci biraz zaman alacak, en azından sahada ABD ile Türkiye'nin iş birliğinin somut, olumlu bir şekilde neticelenmesi gerekiyor ve Münbiç yol haritasını (ABD) çekilinceye kadar pekala uygulayabiliriz, neticelendirebiliriz. Zaten gecikme oldu. Burada sözünde durmamış bir ABD görüntüsü vermemek için de önemlidir' dedik. Pompeo da hemfikir olduğunu söyledi. 'İlk başta çekiliyoruz, nasıl olacak', 'yarından itibaren çekilmiyorsanız, zaten gecikti yol haritasının uygulanması, bunu yapabiliriz' dedik. Sonra 'Bu konuyu askerlerimize bırakalım, askerlerimiz bir an önce bunu tamamlasın' dedik. Tüm bunların hepsi yakından takip ediliyor."

- "ABD için de dünya kamuoyu için de bir sürpriz oldu ama isabetli bir karar"

Çavuşoğlu, Suriye krizinin çözümü için Türkiye'nin rejimin garantörleri Rusya ve İran ile İdlib'de bir süreç yürüttüğünü hatırlatarak "Olumlu bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Siyasi çözümde, bir mutabakata varılıp ülkenin bir seçime hazırlanması ve gerçekten şeffaf, BM gözetiminde şeffaf ve adil bir seçimin olması gerekiyor. Ancak bu seçim neticeleri de herkes tarafından kabullenilirse o zaman gerçek anlamda bir düzlüğe girdiğimizi söyleyebiliriz. Ama şu anda eskisine göre çok iyi bir noktadayız." ifadesini kullandı.

İdlib muhtırasıyla sahada rejimle muhalifler arasında bir sükunet bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun sürdürülebilir olması için siyasi süreçte gelişme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Münbiç'in durumuyla ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Fırat'ın doğusuna girme kararımızdan sonra Pompeo beni aradı. Bazı teknik sorular da sordu. 'Plan strateji nedir? Ona göre bizim de tedbir almamız lazım.' Biz de kendilerine 'Teknik konuları askerler ele alsın. Ama kararlılığımızı öğrenmek istiyorsanız, kararlıyız. Çünkü yarın siz gideceksiniz ama bu terör örgütleri her gün bize tehdit oluşturuyorlar. Siz de tarafınızı belli edeceksiniz. Burada endişeniz şuysa; bizim de askerlerimiz var, böyle bir harekat başladığı zaman dost ateşi ya da kaza olmasın endişeniz varsa zaten açık kanallarımız var. Askerlerimiz bilgi paylaşımını sürdürsünler. Diğer taraftan operasyonla ilgili konular zaten teknik konular. Ama kararlılığımız var' dedim."

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini aktaran Çavuşoğlu, "O telefon görüşmesinde birden çekileceğini söyledi." dedi.

"Bu karar bence ABD için de dünya kamuoyu için de bir sürpriz oldu ama isabetli bir karar." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Trump daha önceden de 'Çekilelim, ne işimiz var, bu kadar parayı niye veriyoruz' benzeri serzenişlerde bulunuyordu. Bu sadece bizim girme kararımızdan dolayı değil, Trump daha önce de bir çekilme kararı aldı, sonra vazgeçti. Bu neyden kaynaklanıyor? Seçim kampanyası döneminde de Trump Suriye'den çekileceğini net bir şekilde söylemişti. Bu Trump'ın esasen eskiden beri kafasında olan bir şey ama son gelişmelerden sonra birden yine aniden karar verdi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 11:58