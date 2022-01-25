Fuat Oktay'dan KKTC seçimleri için "hayırlı olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Seçim sonuçları Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olsun"

Oktay, "KKTC'deki seçim sonuçları siyasi partilere ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olsun. Demokratik olgunlukla geçen seçim süreci sonunda seçilen milletvekillerini kutlar, Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini perçinleyerek KKTC'nin kalkınması için yapılacak çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.