G20 Zirvesi'nden notlar: Bir saniye bile boş geçmedi

Başlıktaki bu sözü Bali’deki G20 Zirvesi’nde Türk heyetinde yer alan bir yetkili söyledi. Gerçekten de 15-16 Kasım’daki “Birlikte toparlanma, daha güçlü toparlanma” sloganıyla toplanan ve Ukrayna savaşı ile enerji ve gıda krizinin müzakere edildiği zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun siyasi ve diplomatik gündemi, aralıksız görüşmeleri vardı. ABD Başkanı Biden ile görüştü. Alman, Fransız, İtalyan liderler ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’yle bir araya geldi.

YAPICI ROL OYNAYACAK

Türkiye aynı zamanda Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya ile birlikte kurduğu MIKTA platformunun dönem başkanı. 5 lider ortak açıklamada, “MIKTA küresel arenada yapıcı rol oynamaya devam edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu rolünde ısrar etmesi, tahıl koridorunu açık tutma çabası Türkiye’nin son dönemde uluslararası toplantıların “yıldızı” olmasını sağlıyor. Erdoğan’ın görüştüğü liderler hem tahıl koridoru için hem savaşan taraflar arasındaki rehine takası için teşekkür etti. Teşekkür, G20 sonuç bildirgesine de yansıdı: “Türkiye ve BM’nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması’ndan memnuniyet duyuyoruz. Tüm ilgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulamasının öneminin altını çiziyoruz.”

İLK TOPLANTI HAKKINI ERDOĞAN’A VERDİ

G20 Liderler Zirvesi’nde ilk basın toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu hak normalde ev sahibi olduğu için Joko Widodo’nun hakkıydı. Ancak Türk heyeti erken saatte döneceği için hakkından feragat etti ve ilk toplantıyı Erdoğan yaptı. Bu da aslında Türkiye’nin diplomatik başarı hanesine yazılabilir. Birçok ülkeden gazeteci Medya Merkezi’ndeki bu basın toplantısını izlemek için kuyruğa girmişti.

NEM, SICAK VE MAYMUN

Heyeti ve gazetecileri zorlayan, tropikal iklim kuşağında olan Bali adasının sıcağıydı. Nem ve sıcak zaman zaman tahammül sınırlarını zorluyordu. Bali’ye nisan-eylül ayında gelmek gerekiyormuş. Maymunlar, Hindular için kutsal ve Ubud’daki Kutsal Maymun Ormanı, Bali adasına yolunuz düşerse görülecek yerlerden. Tabii girişte telefonlarınıza, gözlüklerinize, yiyecek ve içeceklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yaramaz maymunlar, elinizde, kolunuzda ne varsa alıp kaçabiliyor. Heyetin kaldığı otelin balkonundaki camlarda da “Burası tropikal bölge, odanıza maymun girebilir. Balkon kapısını açık bırakmayın” diye uyarı yazısı yapıştırılmıştı. Nitekim sevimli bir maymun, odaya olmasa da heyetten birinin balkonuna bir süreliğine misafir oldu.