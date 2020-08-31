Gine’de kahve üreticilerine destek

Proje ile 3000 doğrudan istihdam ve 2 milyon Avro üzerinde gelir elde edilecek. İkinci aşamada ise kurulacak günlük 1,5 ton kapasiteli tesis ile piyasaya yeni bir marka adı altında kahve sürülecek.

Projenin ilk aşamasında TİKA tarafından sağlanan gübre, zirai ilaçlar, sulama sistemi ve ekipmanları ve diğer malzemeler ile Mamou Kahve Yetiştiricileri Federasyonu ve üyelerine ait 160 hektar arazinin kahve tarımına açılması süreci gerçekleştiriliyor. 3 yıl içerisinde ilk hasat yapılacak. İkinci aşamada ise kahvenin tohumundan fincanlarımıza kadar uzanan aşamayı içine alan bir tesis 2021 yılının başlarında devreye sokulacak. Projenin içerisinde yer alan paketleme makinesi ile Gine piyasasına ve diğer ülkelere yeni bir marka adı altında ürün sunulacak.

Gine Mamou Kahve Üreticileri Federasyonu Başkanı Thierno Mamadou Wakka Diallo “ TİKA’nın desteği ile hektar başına verim 2,4 tondan 3 tona yükselecek. Dünyada en çok üretimi yapılan türler Coffee Arabica türleridir. Arabica çekirdeklerinden elde edilen kahve Robusta çekirdeklerinden elde edilene göre daha lezzetlidir. Arabica çekirdeğinin kafein içeriği Robusta’ya oranla daha azdır ve aroması yüksektir. Coffee Arabica kahve çeşitlerinin piri diyebiliriz. 2022 yılına ulaştığımızda sadece Mamou Kahve Üreticileri olarak yılda bin ton üzerinde kahveyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. TİKA’nın gelecek yıl kahve kavurma, öğütme ve paketleme tesisini devreye sokması durumunda gelirlerimiz 3 kat artacak. Şöyle ki kahvenin çekirdeğini kg fiyatını 1.42 ABD Dolarından satıyoruz eğer kavrulmuş, öğütülmüş ve iyi bir ambalajla satımını gerçekleştirsek kg fiyatını 4.5 ABD Dolarına satardık. 160 hektardan 3 bin aile gelir sağlayacak. 500 ton kahve çekirdeğinin öğütülmesi ile 750 ton Coffee Arabica kahvesi elde edeceğiz.

TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser ise proje hakkında ve devamında gelecek dönemde yapılacak projelere ilişkin yaptığı açıklamada “Gine’de tarım sektöründe yeni bir döneme başlıyoruz. Üretimin artırılması, istihdam oluşturulması, gelir sağlanması döneminden artık üretim tesislerinin konuşulacağı bir döneme geçiyoruz. Bu noktada ülkede hali hazırda on binlerce ton üretimi yapılan yani bir tesis kurmaya değer olarak düşündüğümüz alanları seçtik. Kahve de bu alanlardan birini oluşturuyor. Gine hem kahve üretiminde hem de ihracatında Afrika ülkeleri içerisinde önemli bir konumda bulunuyor. 2021 yılının başlarında devreye sokacağımız tesiste kahvenin çekirdeğinden ayrılması, kavrulması, öğütülmesi ve paketlenmesini içine alan günlük 1,5 ton kapasiteli bir üretim bandı kuracağız. Paketin ambalaj tasarımı ile ilgili son aşama üzerinde çalışıyoruz. Yine benzer şekilde ananas-mango meyve kurutma tesisi, kaju kavurma ve paketleme tesisi, palmiye çekirdeği yağı üretim tesisi projelerin de hazırlık sürecini tamamladık. Büyükbaş hayvancılığa yönelik de bölgesel kalkınma projesi adı altında tesis kurulması çalışmaları yürütüyoruz.” diye konuştu.

Tropikal iklime uygun ortamlarda yetiştirilen ve dünyada yaygın kullanıma sahip olan Coffee-Arabica kahve üretimi Batı Afrika ülkesi Gine’de de on binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. FAO 2017 dünya kahve üreten ülkeler sıralamasında Gine 40 bin hektar kahve üretim alanı ile 19 bin ton kahve üretiyor ve bu verilerle dünyada 32. sırada yer alıyor. Yine FAO’nun 2012 kahve ihraç eden ülkeler sıralamasında Gine ilk 18 içinde yer alıyor.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi