Güney Kore'yle Türkiye arasında iki yeni anlaşma
"Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşması", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong tarafından ülkenin başkenti Seul'de imza altına alındı.
Dış Politika 22.10.2021, 09:24
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.
AA
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