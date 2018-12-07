Hakan Fidan'ın ABD ziyaretinde masadaki konular

MİT müsteşarı Hakan Fidan Washington’da görüşmeler yapıyor. ABD Kongre’sinde senatörler ile bir araya gelen Fidan'ın özellikle Kaşıkçı cinayeti ve ABD’de de yaşayan Gülenciler hakkında görüştüğü iddia ediliyor.

Hakan Fidan'ın kendi insiyatifi ile mi, CIA'in davetiyle mi yoksa kongre istihbarat komisyonunun davetiyle mi gittiği ise henüz net değil.

CIA Başkanı Gina Haspel cinayetten kısa süre sonra bir gece yarısı Türkiye’ye uçmuş ve hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili Türkiye’nin göstermeyi kabul ettiği delilleri görmüştü.

Hakan Atilla davası ile eş zamanlı

MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti ile eş zamanlı olarak "İran'a yönelik ABD ambargosunu delmek" iddiasıyla önce tutuklanıp sonra itirafçı olan İranlı işadamı Reza Zarrab davası kapsamında tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının uzatılması talebinin reddi de bu sabah açıklandı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 07:28