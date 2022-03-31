Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz."



"Ukrayna’nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor."



"Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır."





"(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a) 'Ramazan Bayramı’nda Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin. Bu konuda gereken desteği verin' dedim."



"(Putin ve Zelenskiy) Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında tarih kaydı alırız. Devlet başkanları düzeyindeki toplantıya ev sahipliğine hazırız."



"Türkiye olarak böyle bir süreçte gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenskiy'nin bize duyduğu güvenle bu işi bitirmiş olmak bizi mutlu kılacaktır."



“Gıda güvenliği noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini istiyorum."



"Farklı ülkelerden turist çekmenin gayretindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanımız çalışmalarını yapıyor, farklı ürünlerle açığı kapatmanın gayreti içinde olacağız"