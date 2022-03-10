Herzog ülkesine döndü
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktı.
Dış Politika 10.03.2022, 15:29 10.03.2022, 16:02
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı.
Herzog, Türkiye'de yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi.
Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'ndaki ibadet töreninin ardından Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan İsrail'e hareket etti.
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