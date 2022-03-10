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Herzog ülkesine döndü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktı.

Dış Politika 10.03.2022, 15:29 10.03.2022, 16:02
Herzog ülkesine döndü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı.

Herzog, Türkiye'de yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi.

Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'ndaki ibadet töreninin ardından Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan İsrail'e hareket etti.

#herzog #İsrail #Atatürk Havalimanı
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