Hırvatistan İslam Birliği ve TİKA arasında anlaşma

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kitarovic'in yarın başkent Ankara'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edilirken, Hırvat Cumhurbaşkanının ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği kaydedildi.

Kolinda Grabar Kitarovic'in TBMM'de düzenlenecek çalışma toplantısına da katılacağı aktarılan açıklamada, Hırvat liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği ve iki cumhurbaşkanının daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ziyaret kapsamında iki ülke cumhurbaşkanının katılımıyla kültür ve sanat alanlarında 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği programı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Hırvatistan İslam Birliği arasında Sisak İslam Kültür Merkezi İş Birliği Protokolü'nün de imzalanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA