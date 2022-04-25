Hulusi Akar Almanya'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanı Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya iştirak edecek. NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak toplantıda Rusya'nın saldırısı sonrası son durum ile yardım konuları görüşülecek.
Dış Politika 25.04.2022, 17:47
Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.
Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.
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