Hulusi Akar: Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu

Doğu Akdeniz’de Sondaj gerilimi hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dikkat çekici ifadeler kullandı. Akar, “Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Sondaj gerilimi hakkında yaptığı açıklamada, "Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu" dedi
Doğu Akdeniz’de Sondaj gerilimi hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dikkat çekici ifadeler kullandı. Akar, “Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu” dedi.