banner15

Hulusi Akar: Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Sondaj gerilimi hakkında yaptığı açıklamada, "Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu" dedi

Hulusi Akar: Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu

Doğu Akdeniz’de Sondaj gerilimi hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dikkat çekici ifadeler kullandı. Akar, “Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu” dedi.

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48