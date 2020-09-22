Hulusi Akar: Libya Libyalılarındır

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

EMPERYALİST’LERE LİBYA MESAJI!

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar tarafından Türkiye’nin “Libya Libyalılarındır” anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya’yı desteklediği ifade edildi.