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Hulusi Akar, Lloyd Austin ile görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, burada ABD Savunma Bakanı Austin'le görüştü.

Dış Politika 22.10.2021, 07:00
Hulusi Akar, Lloyd Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de toplantı öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.

Kaynak: AA
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#Hulusi Akar #Lloyd Austin #msb
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