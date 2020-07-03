Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya gitti.

Akar ve Güler, askeri törenin ardından mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi.

Akar: "Yanınızda olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum."

Kaynak :AA

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 16:28