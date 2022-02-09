İngiliz ekonomistten Hazine ve Maliye Bakanı'na övgü

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati'nin Londra'daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirerek, " Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi." değerlendirmesinde bulundu." dedi.

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati'nin Londra'daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

"LONDRA'DA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Ash paylaşımında, "(Bakan) Nebati Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.