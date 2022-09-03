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İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'da

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını duyurdu.

Dış Politika 03.09.2022, 23:52
İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'da

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #pakistan #yardım malzemeleri
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