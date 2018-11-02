İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek, konu yaptırımlar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye gelecek.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor. Bloomberg ajansının sabah saatlerinde geçtiği habere göre ise ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı konusunda, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" demişti.

İran devlet televizyonunun haberine göre Petrol Bakan Yardımcısı Ali Kardor, “Bu sekiz ülkeye verilen muafiyetler İran petrolüne ihtiyaç olduğunu ve piyasadan çekilemeyeceğini gösteriyor” dedi.

Türkiye İran'dan petrol hammadesi ithal ediyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 14:05