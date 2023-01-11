İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti



Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşının okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu.



Türkiye-İsrail ilişkileri

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için 2022 boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022’deki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıstaki İsrail'i ziyareti izlemişti. Dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Bu kapsamda ilk adım İsrail'den gelmiş, 20 Eylül 2022'de İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne Irit Lillian getirilmişti.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 27 Aralık'ta güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı.