"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye gelebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Bu doğrultuda atacağımız adımları sayın Cumhurbaşkanıyla değerlendirdik. Sırbistan'ın kalkınma hamlesine Türk firmaların katkı sunması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

Yatırımlarımız toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Müteahhitlerimiz 823 milyon dolar değerinde 45 projeye imza attı. Müteşebbislerimize verdiği samimi destekten dolayı değerli dostuma teşekkür ediyorum.

TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki seyahat ve turist sayıları da artış gösteriyor. Sırbistan'daki üç havaalanından ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Tüm bu gelişmeler ilişkilerimizin yoğunluğunun somut göstergeleridir.

Görüşmemizde Balkanlardaki barışa atfettiğimiz önemi güçlü bir şekilde ifade ettik. Sırbistan'ın Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bölgemizde barış açısından çok çok önemlidir. Tüm tarafların Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü zedeleyici adım atmalarından imtina etmeleri ve sorumlu davranmaları şarttır.

"TÜRKİYE'NİN SIRBİSTAN'DA ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLARI VAR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz de sizleri önümüzdeki aylarda Belgrad'da görmek isteriz. Bugün önemli konuları konuştuk. Bölgesel konuları ele aldık. Bütün bölgesel konularla ilgili ortak bir çözüm bulmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi istikrar ve güvenlik son derece önemli.

Ülkelerimizi ileri götürmemiz gerekiyor, geçmişe değil. Geçmişten öğüt almamız çok önemli fakat daha iyi gelecek oluşturmalıyız. Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Geçen sene ticaret hacmimiz tarihinde en büyük ivme yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli işbirliği toplantısında, yüzde 34'e yakın artışla rakam 2 milyara geldi, hedefimiz 5 milyardır.

Türkiye'nin Sırbistan'da çok önemli yatırımları var. Özellikle otoyol, Saraybosna'yı Belgrad'a bağlayan yolu bitiriyoruz. Orada köprü yapılıyor. Bunu Türk şirketi yapıyor. İnşallah yakında çok değerli dostum Erdoğan('ı orada karşılayacağız.

"BİRÇOK YENİ PROJE YAPACAĞIZ"

Birçok yeni projeler yapacağız ileride. Bulgaristan üzerinden doğalgaz geliyor. Orada yeni fikirler ve işlerimiz olacak. Özellikle enerji kaynaklarını nerede yapacağız, bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Kültür alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Ankara'ya direkt uçuşların olması çok önemli bizim için. Buradan Türk işadamlarını Sırbistan'a götüreceğiz. Sırbistan'dan gelenler sadece İstanbul'u değil Ankara'yı da görmeleri gerekir. Ankara çok çok güzel bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanını burada vizyonunu gerçekleştirmiş. Karadeniz, Akdeniz'i bizim insanlarımız görmeleri lazım. Ben de burada insanları güzel kentlerimize, dağlarımıza, kültür merkezlerimizi görmelerini tavsiye ederim."

İki liderin açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularına geçildi:

- Şimdiye kadar özellikle ikinci ve üçüncü yüksek işbirliği toplantılarda neler yapıldığını, yapılan işlerden ne kadar mutlu olduğunuzu sormak istiyorum. İkinci sorum Bosna Hersek'le ilgili. Oradaki Boşnaklara neler söyleyebilirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanı Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygı duyuyor.

- ERDOĞAN: Buradaki üçlü yapının Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için gerek değerli dostum Vuçiç gerekse bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Önümüzde Sırbistan'da seçim var. Seçimin akabinde üçlü grubun liderlerini biraraya getirelim, onlarla bir toplantı yapalım. Bu toplantıyla da özellikle Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Şu anda özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz hissi yaklaşımlar var. Bu hissi yaklaşımları bir kenara koyup ideal yaklaşımı yakalarsak, birlikte yardımcı olmak süretiyle gerek Bosna Hersek'teki yaklaşımda Boşnaklar gerek Hırvatlar gerekse Sırplar olmak üzere üç lideri biraraya getirelim ve bu işi başaralım. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız. Belki bu buluşma Belgrad'da olur, belki İstanbul'da olur. Bu konuda mutabıkız.

- Amerika içinde İsrail, Yunanistan'ın olduğu Doğu Akdeniz'de doğalgaz projesinden desteğini çektiğini açıkladı. Biraz daha detay rica edeceğiz. Türkiye-İsrail önümüzdeki dönemde nasıl bir diyalog süreci oluşturabilir?

- ERDOĞAN: Bana göre Amerika'nın geri çekilme kararı, mali analizlerden sonra, kendileri için fayda görmediler, Doğu Akdeniz'deki bu çalışmalardan geri çekilme kararı aldılar. İsrail'le ilgili geçmişte Berat Bey'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu zaman İsrail'le görüşmeler yapılıyordu. İsrail buradan çıkacak gazla ilgili olarak Türkiye üzerinden bunun Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir. Başbakanın olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Siyasetçiler olarak kavga için yokuz, barış için varız. Ne gerekiyorsa bu konuda petrol barışın aracı olacaksa bunu kullanırız. Barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Boşuna sondaj gemilerini, sismik araştırma gemilerini almadık. 4 tane sondaj, 2 tane sismik araştırma gemimiz Karadeniz, Akdeniz'de çalışmaları yapacaklar. Milletimize, bölgeye inşallah imkanlar sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Geçmişte bunun çilelerini çok çektik. Dünya sizi istediğiniz anda ne sismik ne de sondaj araştırma gemisi verir. Şimdi elemanlarımız yetişmiş durumda. Karadeniz'de çalışmaları yürütüyoruz. Akdeniz'de çalışmaları bu ekipmanla yürüteceğiz. Değerli dostuma, heyetine şahsım ve heyetim adına tekrar teşekkür ediyoruz.