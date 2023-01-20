İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin “demokratik haklar” kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

"Üçlü Ahitname’nin açık ihlali"



Ayrıca, keza yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu ifade edildi.