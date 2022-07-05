İtalya Başbakanı Mario Draghi Türkiye'ye geliyor
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Dış Politika 05.07.2022, 08:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
24
az bulutlu
Günün Anketi Tümü