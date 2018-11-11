İtalya'da kurulan Libya masasına Cumhurbaşkanı yardımcısı da gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek "Libya Konferansı"na katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde Palermo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yarın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılacak Oktay, salı günü genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, konferansa katılan ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Öte yandan açıklamada, Libyalı yetkililer ve davetli yabancı ülkelerin yanı sıra Libya'nın çeşitli kesimlerinden katılımcıların bulunacağı konferansın, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi sürece ivme kazandırmasının temenni edildiği belirtildi.

İtalya'nın Libya soykırımı

Libya Soykırımı yahut II. İtalyan-Senusi Savaşı; İtalya işgalindeki Libya'da, İtalyan askeri birlikleriyle, yerli Senusi direnişçiler arasında, 1923-1932 yılları arasında devam eden, lider Ömer Muhtar'ın ele geçirilip öldürülmesine kadar devam eden uzun çatışmalı süreç.

İtalya'nın Libya'yı kontrol altına alma çabaları sırasında, Sirenayka (Arapça:برقه - Barka) halkı büyük bir katliama maruz kaldı. 225.000 kişilik Sirenayka nüfusunun dörtte biri, işgal sırasında hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında İtalya; kimyasal silah kullanımı, teslim olan savaş esirlerini öldürmek, sivil halkı katletmek gibi, büyük savaş suçlarına imza attı. İtalyalı yetkililer, 100,000 kadar Sirenaykalı Bedeviyi zorla yerlerinden çıkartarak, etnik temizlik de yapmışlardı. Zira Bedevilerin toprakları, İtalya devleti tarafından İtalyan yerleşimcilere vadedilmişti.

İtalyan sömürge yönetiminin yol açtığı hasarları tazmin etmek amacıyla, 2008 yılında İtalya ve Libya arasında bir anlaşma imzalandı. Dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi imza törenine, Ömer Muhtar'ın İtalyan güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandığı zaman, zincirlenmiş bir şekildeyken çekilmiş fotoğrafında giydiği kıyafetin benzerini giyerek katılmıştı. İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi imza töreninde; "Bu tarihi belgede İtalya, sömürge döneminde Libya halkına yönelik katliam, imha hareketi ve uyguladığı baskılardan dolayı özür dilemektedir. Sömürge döneminde İtalya'nın Libya'ya verdiği hasarın farkındalığının, ahlaki ifadesidir" diyerek, Libya halkından özür dilemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net