Kalın'dan Bolton'un açıklamalarına sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/ YPG terör örgütleridir." dedi

Kalın, "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır." diye konuştu.

Günün erken saatlerin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz. Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" demişti.