Kardeş İran'ın yanında durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İran'ın nükler anlaşmaya uyduğu Uluslararası Atom Ajansı tarafından çok defa dile getirilmiştir. ABD'nin anlaşmadan çekilmesini bu yüzden doğru bulmuyoruz. Yaptırım kararının bölge barışını ve istikrarını tehlikeye attığını vurgulamak isterim. Bu durumun ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilere etkisini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız. Komşuluk hukuku destek olmayı gerektirir. Kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. İşbirliğini önümüzdeki dönemde her alanda derinleştirmek hususunda kararlıyız."

"Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır" diye Erdoğan ​"Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın ardından söz alan Ruhani ise şu ifadeleri kullandı:

İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğinin gelişmesi için önümüzdeki engellerin kaldırılması için önemli bir toplantı yaptık. İşbirliği konularını, bölgesel konuları ele aldık. Olumlu konular konuştuk beraber. Samimi ilişkilerimizi hiçbir güç bozamaz.

Sayın Erdoğan'a ve Türkiye hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. ABD'nin uyguladığı tek taraflı ambargolar karşısında kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum. Hiçbir üçüncü ülke komşuluk ilişkilerimizi bozamaz. Dünyada birkaç ülke ABD'nin düşüncesine katıldılar. Uluslararası hukuku ayaklar altına altılar. Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz. İki ülkenin ticari ilşikilerinin önündeki engellerinin kaldırılması için görüştük. Problem olan bütün alanlarda onların giderilmesi için karar aldık.

Astana sürecinde İran, Türkiye ve Rusya beraber yakın işbirliğini devam ettirelim diye karar verdik. Gelecek zirve Rusya'da olacak, mutabakata vardık. Suriye bizim için çok önemli. Suriye kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz. Barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini sürdüreceğiz.

Kaynak: Ajanslar