Kırgızistan'dan Türkiye'ye taziye

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov mesajında, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar sonucu can kayıplarının yaşandığı haberi beni derinden üzdü. Bu zor zamanlarda, Türkiye halkına bu doğal afetin sonuçlarının üstesinden gelmesi için cesaret ve azim diliyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, kendisi ve Kırgızistan halkı adına, yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğini iletti.

AA