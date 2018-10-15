Konsoloslukta ortak inceleme için ilk adım

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Türkiye ile Suudi Arabistan ortaklığında bu akşam inceleme yapılması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemine vurgu yapmışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 13:30