Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu yarın Ankara'ya geliyor
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor.
Dış Politika 28.02.2022, 17:30
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Kaynak: AA
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