Krizden sonra Hollanda'dan ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi. Blok ile baş başa ve heyetler arası "samimi ve verimli" görüşmeler yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, ilişkilerde bundan sonraki süreçte iki yıllık açığı nasıl kapatacaklarını görüştüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu anda doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmaların Türkiye'de birinci sırada olduğunu, Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımlarının da arttığını söyledi.

Dışişleri Bakanı, Hollanda'da yaşayan Türk toplumu ve çifte vatandaşların durumu ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını kaydetti.

Göç mutabakatını Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Hollanda'nın bu süreçte çok büyük katkıları olduğunu ve bu konudaki iş birliğini güçlendireceklerini anlattı. Çavuşoğlu, "Bugün, Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye'de bu kararlılık var. AB'den ve Avrupa'dan da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "AB ile pozitif ilişkileri oluşturmak için Hollanda'nın çabaları önemli. AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz.. (Hollanda ile) Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasındaki başlıklar şu şekilde:

"Doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmalar Türkiye'de birinci sırada. Karşılıklı yatırımlarımız artıyor."

"Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Hollanda'yı ziyaret etmek istiyorum."

15 Temmuz darbe girişimi

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı" dedi.

Hollanda krizi

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tarihin en büyük diplomatik krizi Mart 2017'de yaşandı. Anayasa değişikliği referandumu kapsamında Türk bakanların katılacağı toplantıların iptal edilmesinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının uçuş iznini iptal ettiğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise uçuş engellemesine karşı Hollanda'ya karayolu ile giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracı Başkonsolosluğa 30 metre kala durdurularak Rotterdam Büyükelçiliği'ne girmesine izin verilmedi. Reuters Haber Ajansı başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen adam' ilan edilerek sınır dışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü iddia etti. Bakan Kaya'nın aracı polis eşliğinde yaklaşık 5 saattir bekletildiği bölgeden ayrıldı. Öte yandan Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın programını takip etmek üzere Rotterdam'a giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve AA ekibinin bulunduğu araçtakilere kimlik kontrolü yaptı ve ülke dışına çıkarttı. Uygulamaya çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin!" açıklaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:13