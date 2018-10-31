Lahey Büyükelçisi resmen göreve başladı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubu sundu.

Lahey kentinde bulunan Noordeinde Sarayında Kral Alexander tarafından kabul edilen Büyükelçi Dişli, güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başladı.

Holanda ile yaşanan kriz

Hollanda ve Türkiye arasındaki kriz Mart 2017'de Hollanda hükümetinin, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklaması ve dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanmıştı.

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu öncesi propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümeti üyelerine Hollanda tarafından izin verilmemişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 11 Mart 2017'de Almanya'dan karayoluyla geldiği Rotterdam'da Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmesi engellenmişti.

Bakan Kaya'nın "istenmeyen kişi" ilan edilerek zorla sınır dışına çıkarılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'yı "Nazi artığı ve faşist" diye suçlamıştı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz meydana geldi. Her iki ülke de büyükelçilerini istişare için geri çağırdı.

Ancak Ankara, "özür dilenmediği sürece" Hollanda Büyükelçisi' Cornelis Van Rij'ın Ankara'ya dönüşüne izin vermedi.

Hollanda özür dilemeyi reddederek Şubat ayında Ankara Büyükelçisi'ni geri çektiğini açıkladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da, krizin ardından Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı görevine getirildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 14:42