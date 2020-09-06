Libya'daki ateşkes sonrası bir ilk! Erdoğan Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.

Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya'daki son gelişmeleri paylaşacak. Ateşkes çağrısının ardından Hafter'in taciz saldırılarının artması bölgede gerginliği yeniden artırmaya başladı.

Serrac atılacak adımlar konusunda detayları aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da izlenimlerini ve fikirlerini beyan edecek. Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama bekleniyor.

Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında duran tek ülke olarak öne çıkıyor. Libya UMH, Türkiye'nin de desteği ile büyük başarı yakalamış, Hafter'i yenilgiye uğratmıştı.

Kaynak: AA - Haber 7