Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga, Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosu ve Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, açılışta yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Alanya, Antalya ve Türk bayrağının en şanlı şekilde dalgalanmasındaki katkıları için teşekkür etti.

Litvanya'nın Antalya'da 2. fahri konsolosluğunu açmasının son derece önemli olduğunu belirten Türel, "Alanya'nın turizm ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde ortaya koyduğu performans iftihar vesilesi. Antalya'ya gelen Litvanyalı 95 bin turistin neredeyse yarısına yakını tatillerini Alanya'da geçiriyor. Litvanyalı misafirlerimiz tatillerini bu güzel ilçemizde geçiriyorlar ve biz de onları en mutlu şekilde ülkelerine göndermenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türel, Alanya'da da Litvanya'nın fahri konsolosluk açmasının iki ülke arasındaki dostluğun en güzel göstergesi olduğunu vurgulayarak, Şahin'e görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA