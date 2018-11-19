Lübnan bakanlarından Türk düşmanlığı

6 aydır hükümetini kuramayan Lübnan'ın mevcut geçici hükümetinde görev alan bakanlarının Türk düşmanlığı yaptığı ortaya çıktı. Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori, “Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin tayin ettiği bakanlar Türk mallarının ülkeye girişini engellemek için her türlü yolu deniyor. Hariri yaşananları sessizce izliyor” dedi.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raed Khoury’ın Türk mallarının ülkeye girişine yasak getirildiğini anlatan Tadmori, “Bakan Khoury birkaç kritik hamleyle 30 milyon dolarlık Türk mallarına yasak getirdi. Bu yasağı ulusal üretimi korumak için yaptığını iddia etti. Suudi Arabistan ve Fransa ile anlaşma imzalayarak, bu iki ülkenin mallarının ülkeye ücretsiz girişine olanak tanıdı” diye konuştu.

Lübnan’daki bakanların Türk düşmanlığı, kapalı kapılar ardında değil alenen yapılıyor. Lübnan’ın Ermeni asıllı Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan katıldığı bir televizyon programında sarfettiği “Türkiye halkının Lübnan’a gelmesini engelleyemem ancak onları havaalanında da karşılamak istemiyorum” ifadeleri bu durumun kanıtı niteliğinde.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil’in Türkiye’nin Lübnan’da yapmak istediği her şeye karşı çıktığını söyleyen Tadmori, “TİKA Trablusşam’da şube açmak istiyor izin vermiyor. Yunus Emre Kültür Merkezi dil öğretmek için Trablusşam’da merkez açmak istiyor ona da izin verilmiyor” açıklamalarında bulundu. Geçici hükümetin Lübnan’ı yönetme gayesi taşımadığını aktaran Tadmori, “Bu kişiler ülkede İran karşıtlığını körükleyerek, Suudi Arabistan’a teslim etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 10:58