Maarif Vakfı Güney Afrika'da FETÖ'ye karşı göreve başladı

FETÖ’nün okullarını devralan Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak. Türkiye Maarif Vakfı Güney Afrika Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği Anlaşması'na imza attı. Vakıf, bu anlaşma ile Güney Afrika'daki faaliyetlerine hız kazandırıp iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinde aktif rol alacak. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "2018-2019 döneminde ülkedeki ilk okulumuzu açarak faaliyete geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika gezisine Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de eşlik etti. Gezide, TMV Güney Afrika Merkez Ofisi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Güney Afrika ve çevresindeki 10 ülkedeki çalışmalar, Johannesburg'da açılan koordinasyon ofisinden yönetilecek. Ülkede yapılacak çalışmalar arasında dil okulu, Türkçe kürsüsü açılması ve iki ülke arasında dostluk köprüsü vazifesi görecek kardeş okul projeleri ilk sırada geliyor. Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'daki varlığını güçlendirmek için yakın gelecekte bölgenin metropol şehirleri Capetown, Durban ve Port Elizabeth'te eğitime başlamayı hedefliyor.

Türkiye ile dost nesiller yetişecek

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Güney Afrika ile imzalanan Eğitim İş Birliği Anlaşması'nın iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştireceğini, ülkedeki Müslüman azınlıklar arasında Türkiye'ye karşı duyulan ilginin büyük olduğunu belirterek Afrika'ya ilişkin planlarını şöyle özetledi: "Afrika'da bize kapı açan her ülkede bulunmak istiyoruz. Güney Afrika da önümüzdeki dönemde okul açacağımız ülkelerden biridir. Türkiye Maarif Vakfı olarak örgün eğitim verip Türkiye ile dost bir nesil yetiştirmek önceliğimizdir. Bununla birlikte bir eğitim ajansı gibi iki ülke arasındaki iş birliklerini arttırmak istiyoruz."

FETÖ’nün okulları Türkiye'nin parasıyla açıldı

Türkiye Maarif Vakfı'nın iki yıl içinde dünya genelinde 41 ülkede ofis açtığını, bu sayıyı artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Akgün, "Bizim özel misyonumuz 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan FETÖ okullarının devralınması konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu okullar esasında Türkiye'nin parasıyla açıldı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye ait kurumlardır. Okulların devrinde her türlü olumsuzluktan kaçınarak, buralarda okuyan çocukların geleceğini koruma altına alarak, dostluk köprüleri kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)