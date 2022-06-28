Madrid'deki 4'lü zirve başladı

NATO öncesi dörtlü zirve başladı... 4'lü zirve öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Erdoğan ile bugünkü dörtlü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. NATO'ya yeni katılacak ülkeler tüm müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda." ifadelerini kullandı.

'TAHIL KRİZİ' AÇIKLAMASI

Ayrıca Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyada etkisini gösteren tahıl kriziyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin çabalarından dolayı müteşşekkirim" dedi.

Kaynak: Haber 7