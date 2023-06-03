Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir nerelidir, kaç yaşında?

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merakla soruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasından sonra gözler Mahinur Özdemir'e çevrildi.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Türkiye Mahinur Özdemir'i Avrupa Parlamentosu'ndaki ilk başörtülü üye olarak hatırlıyor.

Daha sonrasında ise Türkiye'ye gelerek büyükelçilik görevinde bulunmuştu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanan Mahinur Özdemir Göktaş bir süre bu görevde kalmıştı.

Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Göktaş, Cezayir Büyükelçiliği görevine 29 Kasım 2019'da atanmıştı.

Başarılı toplumsal çalışmaları nedeniyle Belçika'da Kral Leopold Nişanına layık görülen Göktaş, Belçika Parlamentosunda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın olmuştu.

Avrupa Parlamentosunun da ilk başörtülü üyesi Göktaş, Belçika'nın en etkili 100 kadını arasına girmişti.

Belçika'daki Hristiyan Demokratlar (CDH) partisinde de önemli görevler üstlenen Göktaş, 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslümanlar Listesi"nde yer almıştı.

Göktaş, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobiyle mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.