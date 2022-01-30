Maldivler Dışişleri Bakanı: İİT'nin son derece önemli katkıları olabileceğine inanıyorum

Shahid, resmi ziyaret kapsamında Maldivler'in başkenti Male'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü ziyaretin ikili ilişkiler için son derece önemli bir yeri bulunduğunu belirten Shahid, "Diplomatik ilişkilerin 1979'da tesisinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Maldivler'e 4. kez ziyarette bulunuyor. Bu, dostane ilişkilerimizin son derece önemli bir nişanesi. Bu çerçevede ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi genişletmeyi de hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Son 40 yıldır iki ülkenin iş birliğini sürdürdüğünü ve karşılıklı çıkar alanlarında fikir teatisinde bulunduğunu kaydeden Shahid, "Sizin Maldivler'e gerçekleştirdiğiniz ziyaret ve bugün gerçekleştirilen görüşmeler, geleceğimizle ilgili önemli adımların başlangıcını tesis ediyor." dedi.

Shahid, bugünkü yapılan görüşmelerde, Çavuşoğlu ile önemli konuları ele aldıklarını aktararak, eğitim, gençlik, spor, sağlık, turizm, balıkçılık, tarım, çevre, iklim değişikliği, terörizmle mücadele gibi birçok alanda farklı iş birliklerini görüştüklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili ilişkileri genişletmeyi, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğu hızlandırmayı hedeflediğini aktaran Shahid, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bize sağlamış olduğu destekten dolayı da teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Bugün imzalanan kültürel iş birliği anlaşması, Maldivler ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri genişletmeyi hedefliyor. Bunun özellikle sanat ve kültürel miras konusundaki iş birliğimizi geliştireceğini, aynı zamanda yeni iş birliği alanlarının da belirlenebileceğine inanıyorum. Bu çerçevede Maldivler ve Türkiye arasında son derece önemli iş birliği alanlarının da açılabileceğine inanıyorum."

Shahid, Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu ilişkinin bu bölgede barış ve güvenliğe son derece önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda bu ilişkinin çok daha derinleşeceğine inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Türkiye ve Maldivler'in, birbirlerini ikili ilişkilerde olduğu gibi çok taraflı ilişkilerde de desteklemeye devam edeceğini belirten Shahid, "İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde birbirimizi destekleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu teşkilatın son derece önemli katkıları olabileceğine inanıyorum. Türkiye'ye bu konuda göstermiş olduğu örnek liderlik için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Maldivler'e vizesiz rejim kurulması konusunda anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ilettiğini ve bu konuyla ilgili teklifleri değerlendirdiklerini söyleyen Shahid, şunları kaydetti:

"Bu adımın gerçekten halihazırda yakın olan ilişkilerimizi daha da yakın hale getirebileceğine inanıyorum. Maldivler-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin özellikle sosyo-ekonomik kalkınmaya vermiş olduğu destekle daha genişledi. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin bir İslam Merkezi kurulmasıyla ilgili desteğinden dolayı da teşekkür etmek istiyorum."

Türkiye'nin bu konuda çok olumlu katkılarda bulunduğunu vurgulayan Shahid, "Bu adımlarla ilgili olarak gerekeni yapacağız. Bir sonraki aşamaya taşıyacağız. Bu da Maldivler ve Türkiye arasında son derece önemli iş birliği adımlarını ve yakın ilişkileri tesis edecektir." dedi.