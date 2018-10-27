Merkel, Macron ve Putin İstanbul'da

Bugün yapılması planlanan Suriye dörtlü zirvesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rus lider Vladimir Putin İstanbul'a geldi.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 15:21