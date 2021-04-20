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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdris Deby Itno için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad hükümetine karşı saldırıları kınayarak cephede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziyelerini iletti.

Dış Politika 20.04.2021, 19:16
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdris Deby Itno için taziye mesajı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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