Milli İrade Platformu'ndan Tunus bildirisi: Her zaman ve her yerde darbe(ci)lerin karşısındayız!

"Her zaman ve her yerde darbe(ci)lerin karşısındayız!" başlıklı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Tunus'ta, tam da Cumhuriyetin ilanının kutlandığı tarihte Cumhurbaşkanının Meclisi askıya alması bir darbe girişimidir.

Hangi ülkede olursa olsun; gerekçesi, adı, yöntemi, şekli ne olursa olsun; milletin iradesine karşı yapılan her türlü girişim gayrı meşrudur. Darbeciler hem milletin iradesini hem geleceğini hem de ülkeye olan güveni yok etmektedirler. Bu sebepledir ki, hiçbir gerekçe darbe(ci)leri meşru kılamaz. Demokrasilerin alternatifi yine demokrasidir; halkın özgür iradesidir.

Tüm darbe girişimlerini ve darbeleri kabul etmediğimiz gibi bugün de Tunus halkının iradesini yok sayan darbe girişimini reddediyoruz.

Tunus'taki tüm kişi ve kurumları, Tunus Anayasasına göre demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi hususunda harekete geçmeye davet ediyoruz.

Milli İrade Platformu olarak güçlü tarihi bağlarımız olan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."