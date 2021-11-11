Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi
İstanbul'da yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulurken, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ortaya konuldu.
Dış Politika 11.11.2021, 10:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü