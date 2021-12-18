Milli Savunma Bakanı Akar, Nijerya Savunma Bakanı Magashi ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dış Politika 18.12.2021, 19:47
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye ile Nijerya arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.
Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.
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