Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunuyor.
Dış Politika 28.12.2022, 18:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.
Bakan Akar beraberindeki Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.
Akar ve beraberindeki Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.
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