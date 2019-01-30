Milli Savunma Bakanlığı Rusya'ya heyet gönderiyor

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı heyet, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na giderek Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak
Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.
Kaynak: AA