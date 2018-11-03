Mitolojik Uganda Büyükelçisi bakanlığa geri çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi'nin 29 Ekim Resepsiyonu'nda Antik Yunan kıyafeti giydiği belirlenmişti. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Uganda Büyükelçimiz 29 Ekim Resepsiyonu görüntüleri nedeniyle Ankara'ya çağrılmıştır." denildi.

Uganda'daki 29 Ekim resepsiyonuna Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetiyle katılan Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp ve bazı Büyükelçlik çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 13:53