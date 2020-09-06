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MSB’den Doğu Akdeniz mesajı: Kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi

MSB’den Doğu Akdeniz mesajı: Kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Doğu Akdeniz’deki gerginlik sürerken dikkat çekici bir açıklama yaparak Türkiye’nin bölgedeki muhataplarına net mesajlar gönderdi.

Açıklama bölgede görev yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve ona eşmlik eden donanmaya ait gemilere ilişkin video ile birlikte paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!”

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