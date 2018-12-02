Münbiç'te ikinci devriye bitti

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç’te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi tamamlandığı bildirildi.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri’nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA