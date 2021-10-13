Mustafa Akıncı da 'Türkiye'ye giremeyecekler' listesinde

Türkiye’nin politikalarını eleştiren Kuzey Kıbrıslı 42 aydın, yazar, gazeteci ve siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirildi. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu listede adı geçenlerin “Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle beş yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye girişleri kabul edilmeyecek.

Listenin devamının olduğu, yarın ikinci kısmının yayınlanacağı belirtilirken ilk paylaşılan listede şu isimler yer aldı: Mustafa Akıncı, Şener Levent, Tacan Reynar, Şener Elcil, Faize Özdemirciler, Oz Karahan, Ali Osman, Yusuf Alkım, Salih Olgun, Mehmet Levent, Murat Kanatlı, Canan Sümer, Yaşar Ersoy, Selma Eylem, Mahmut Anayasa, Ali Bizden, Ahmet An, Ali Kişmir, Özay H.Kurtdere, Ümit İnatçı, Cenk Gürçağ, Mine Atlı, Halil Karapaşaoğlu, Sezan Artun, Nilgün Orhon, Ayhan Korel, Aziz Şah, Barış Burcu, Serhat İncirli, Senih Çavuşoğlu, Sami Özuslu, Abdullah Korkmazhan, İlke Davulcu, Bülent Tümen, Zeki Beşiktepeli, Ahmet Ustaoğlu, Sadi Kazafanalı, Kubilay Özkıraç, Niyazi Perk, Lila Hayri, Serdinç Maypa, Mustafa Bullir.

Kaynak: Gazete Duvar