Mustafa Şentop, İrlanda heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki kabulünde, Türkiye ve İrlanda'nın uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birçok alanda iyi olan ilişkilerin ekonomi, eğitim, bilim-teknoloji, sağlık gibi alanlarda daha da geliştirilebileceğini belirten Şentop, parlamentolar arası ilişkilerin de daha ileri seviyeye çıkartılabileceğini ifade etti.

"PKK terör örgütleri listesinde tutulmalı"

Görüşmede, küresel ve bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunan Şentop, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadelesini devam ettirdiğini, bulunduğu coğrafya itibarıyla terör konusunda ağır bedeller ödeyerek yaşadığını kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye gibi ülkelerde farklı isimler altında faaliyet göstermesinin aldatıcı olduğuna dikkati çeken Şentop, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde tutulması konusunda İrlanda'nın desteğini istedi.

Sadece PKK değil, kullandığı YPG, SDG gibi farklı isimlerin de terör listesinde olması gerektiğini vurgulayan Şentop ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ konusunda da uyarılarda bulundu.

"Ersin Tatar'ın önerileri desteklenmeli"

Şentop, Türkiye'nin kaçan örgüt üyeleriyle ilgili mücadelesini yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürdüğünü belirtti.

AB ülkelerinin Kıbrıs'ta Türk tarafını yok sayan yaklaşımının çözümü zorlaştırdığını ifade eden Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sunduğu önerilerin desteklenmesini istedi.

Görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.