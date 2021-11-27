Mustafa Şentop Sahibe Gafarova ile görüştü

Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşına, Ermenistan'ın 16 Kasım'daki saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan'ın Zafer Günü olan 9 Kasım'dan sonra Ermenistan'ın provokasyonlarını arttırdığı süreci endişeyle izlediklerini kaydeden Şentop, "Birçok kez açıklama yaptığımız gibi Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeli ve sağduyulu tavır benimsemelidir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bölgede istikrar ve iş birliğine yönelik fırsatların belirlendiği bir dönemde, gelişmelerin kontrol altında tutulmasını sağlamalıyız. Bölgesel iş birliğine yönelik açılan fırsat penceresinin açık tutulması için Ermenistan da itidalli davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinin altını çizen Şentop, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi 10 Kasım'da TBMM'de onayladık. Ağdam'da bulunan Ortak Merkez'deki bölgede ateşkesin korunması ve güvenliği için faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Şentop, Türk Devletler Teşkilatının Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Kasım'da gerçekleştirdiği zirveyi hatırlatarak Türkiye'nin dönem başkanlığında belirlenen "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması kapsamında Karabağ'ın yeniden imar ve ihyasının da daha görünür kılınacağını, Şuşa Beyannamesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çatısı altında geliştirilmesine de özel önem gösterileceğini söyledi.

Bu arada Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yı davet etti.

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü

Şentop, Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla yapılmasını kutlayarak, "Yüksek katılımla ve şeffaf şekilde gerçekleşen demokratik seçimlerde kardeş Özbek halkının Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e gösterdiği teveccüh, Özbekistan'da devam eden reform sürecine yönelik güçlü halk desteğini teyit etti." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Şentop, "Yeni ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı, müşterek medeniyet coğrafyamızın huzur, istikrar ve refahına katkı yapan bir platform hüviyeti kazanmıştır. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) birçok konuda üye devletlerinin arasındaki yakınlaşmayı artıracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Özbekistan'ın ortak medeniyeti, tarihi ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Şentop, "Son dönemde iş birliğimizde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki düzenli temas ve istişarelerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile bir araya geldi

Görüşmede, "Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz." diyen Şentop, özellikle son yıllarda bölgeyle ilişkilerin derinleştirilmesi için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Şentop, TBMM'nin gözlemci üyelik statüsü ile yakında zamanda Parlatino ile iş birliği antlaşması imzaladığını hatırlatarak, "Bu sayede Parlatino ile iş birliğimizi de kurumsal ve sağlam bir temele taşımış olduk. Bahse konu iş birliği anlaşmasının sadece kağıt üzerinde kalmayacağını ve bölge ülkeleriyle somut olarak iş birliği geliştirilmesine vesile olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika ve Karayipler bölgesini de derinden etkilediğini kaydeden Şentop, "Ülkemiz, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de bölge ülkeleriyle imkanlar ölçüsünde dayanışma içerisindedir. Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde, bölgesel örgütler önemli bir rol oynamakta olup, iş birliğini mümkün olan her alanda ilerletmek istiyoruz." dedi.