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Müzakere masası Dolmabahçe'de kurulacak

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. gerçekleştirilecek.

Dış Politika 28.03.2022, 18:41 29.03.2022, 02:04
Müzakere masası Dolmabahçe'de kurulacak

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

#rusya #Ukrayna #müzakere #dolmabahçe
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